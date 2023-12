A manhã deste sábado (30) foi marcada por um acontecimento trágico no bairro da Vitória, em Sena Madureira. Um homem de 27 anos de idade foi encontrado morto por populares.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e se encontra neste momento fazendo a preservação do local até a chegada do IML. Até agora ninguém soube precisar a motivação do ocorrido.

Matéria em atualização