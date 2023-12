Câmeras de segurança de uma farmácia, no Jardim Novo Mundo, na capital goiana, flagraram uma cena inusitada e perigosa. Durante uma tentativa de assalto, dentro do local, um idoso, de 81 anos, imobilizou e bateu em um ladrão.

A situação aconteceu no início da noite do último domingo (10/12). As imagens mostram quando o homem tenta pegar algo do bolso do idoso, que o derruba no chão. Veja o vídeo:

O ladrão, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar (PM).