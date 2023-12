Homem é brutalmente agredido após recusar oferta de bebida em Rio Branco

Um homem identificado como Marcos César de Melo Maciel, 34 anos, foi vítima de uma brutal agressão física na noite desta terça-feira (19) no bairro Conquista, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações preliminares, Maciel, morador do bairro, estava consumindo bebida alcoólica em via pública, na rua Sapolandia, quando um homem ainda não identificado se aproximou dele, solicitando que lhe fosse oferecida bebida. O pedido aparentemente inofensivo desencadeou uma acalorada discussão, uma vez que Marcos teria se recusado a atender à solicitação.

A situação tomou um rumo trágico quando, repentinamente, o agressor empunhou um pedaço de madeira e desferiu violentos golpes contra Marcos César de Melo Maciel. A vítima caiu ao solo, gravemente ferida, enquanto o agressor, após perpetrar o ato, evadiu-se do local.

A pronta intervenção de transeuntes que presenciaram a agressão foi crucial para o socorro imediato a Maciel. Acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) através do número 192, a viatura 04 foi despachada para atender à ocorrência. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local, constatando diversas escoriações no corpo da vítima e uma lesão facial que resultou em sangramento no nariz.

Posteriormente, Marcos César de Melo Maciel foi conduzido para o Pronto Socorro da capital, onde está sob os cuidados da equipe médica. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)