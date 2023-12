Homem é executado a tiros em via pública no Segundo Distrito de Rio Branco

José Vaz da Silva, 37 anos, peão de fazenda, foi brutalmente executado na noite desta sexta-feira (29) a tiros no ramal da Judia, situado no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

De acordo com relatos do irmão da vítima, Matheus, José caminhava pela via pública quando, de forma repentina, foi alvo de disparos. Os estampidos dos tiros foram ouvidos por populares, que, ao saírem às ruas para averiguar a situação, depararam-se com José caído ao solo, envolto em uma poça de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente. A equipe da ambulância avançada (02) deslocou-se até o local, porém, os paramédicos constataram que nada mais podia ser feito. José foi atingido por vários disparos, incluindo na região da cabeça.

O médico plantonista do SAMU informou que a vítima, um peão de fazenda que passava alguns dias na casa da mãe junto com familiares, foi vítima de uma violência extrema. O irmão de José afirmou que ele não tinha envolvimento com facções criminosas, mas admitiu consumo de entorpecentes.

A Polícia Militar, através da companhia GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), foi acionada e chegou rapidamente ao local. A área do crime foi isolada para a realização dos procedimentos periciais necessários.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciará uma investigação rigorosa para apontar a causa e identificar os autores desse mais recente homicídio na capital acreana. A perícia criminal, com o apoio do Instituto Médico Legal (IML), conduziu os procedimentos periciais no local e recolheu o corpo de José Vaz da Silva para a base do IML em Rio Branco, onde passará por exames necropsiais antes de ser liberado.