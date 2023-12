Homem escapa da morte após receber quatro tiros na frente de casa, em Rio Branco

A tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira (25), na rua União, no bairro Vitória, parte alta de Rio Branco (AC).

As informações são de que um homem identificado como Alexsandro Pereira da Silva, de 37 anos, estaria em frente à sua residência no momento em que uma dupla em uma motocicleta teria passado e parado um pouco mais à frente. Os ocupantes da moto desceram e chamaram Alexsandro, que se recusou a ir ao encontro da dupla. Nesse momento, os suspeitos foram ao seu encontro, e quando se aproximaram, um deles teria sacado uma arma de fogo e apontado em direção a vítima, que em uma atitude de defesa, entrou em luta corporal com os dois homens. Foi então que a arma disparou, acertando a perna esquerda da vítima por quatro vezes e, logo em seguida, a dupla fugiu, tomando rumo ignorado.

O Samu foi chamado e uma viatura básica foi destacada para atender a ocorrência, e assim que os socorristas chegaram, todos os protocolos de atendimento foram realizados, estabilizando a vítima e a encaminhando para o Pronto-Socorro da capital com quatro perfurações na perna, por disparos de arma de fogo, contudo, Alexsandro chegou lúcido e orientado, onde foi recebido pela equipe médica plantonista, que o atendeu e realizou todos os exames necessários.

Agentes da Polícia Civil já tinham ciência dos fatos, aguardaram a chegada no Pronto-Socorro e conversaram com Alex para colher informações sobre os autores dessa tentativa de homicídio.