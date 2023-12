Homem mata amigo a facadas após provocação com música de Amado Batista

Um homem de 62 anos foi preso, na quinta-feira (7/12), após matar um amigo a facadas. O motivo seria suposta provocação feita pela vítima por meio de uma música do cantor Amado Batista. O crime ocorreu em Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo, na madrugada da última segunda-feira (4/12).

Na noite de 3 de dezembro, segundo reportagem da TV Record, o preso tinha ido ao bar que pertencia à vítima acompanhado de uma mulher. No entanto, o casal teve diversas brigas e deixou o local após algumas horas, de acordo com testemunhas.

Depois do conflito, o investigado retornou ao bar sozinho, e o dono do estabelecimento decidiu fazer uma brincadeira com o amigo. “A discussão se deu por causa de uma música do Amado Batista, segundo uma testemunha”, afirmou o delegado Alexandre Cavalheiro à emissora.

O agressor, porém, não gostou da provocação e respondeu com violência. Em seguida, pegou uma faca e golpeou o amigo várias vezes. “[Ele] matou por causa de uma música. Não deu chance de defesa à vítima, que não esperava uma reação dessa”, completou o investigador.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Carapicuíba. Posteriormente, a Polícia Civil fez campana no local onde o suspeito trabalhava e conseguiu prendê-lo.

O Metrópoles questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre a ocorrência, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.