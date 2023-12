Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta quinta, 14

Depois de passar a madrugada agarrada com Mercúrio retrógrado, a Lua Nova avança pelo signo de Capricórnio dando o tom do astral do dia, que promete ser de muito trabalho, mas sem deixar de contemplar as boas companhias. Nesta quinta-feira, dia 14, o céu pede mais troca, mais carinho e gentileza, ainda que a agenda esteja lotada de compromissos.

Sabe aquela frase “gentileza gera gentileza”, que passou a estampar as camisetas de muita gente por aí? É mais ou menos isso que o céu evoca, embalando os encontros típicos dessa época do ano. Você tem alguém que não pode deixar de ver antes do ano virar? Pois o céu dá uma mãozinha para esses encontros tão especiais

É curioso como a iminência do fim de um ano-calendário deixa as pessoas mais saudosas e emotivas. Ainda que a vida urbana seja muito diferente atualmente do que era quando o ser humano trocou a vida nômade pelos povoados sedentários – período no qual surgem os primeiros registros arqueológicos da medição de ciclos lunares – o simbolismo astrológico fica nitidamente impresso na cultura até hoje. Na astrologia ocidental, cujo berço cultural remete à Grécia Antiga, os signos de Sagitário e de Capricórnio marcam o pedaço do céu por onde o Sol avança nesse momento.

No Hemisfério Norte, a natureza está vivendo a estação climática oposta da que vivemos aqui, no Hemisfério Sul. Devido à inclinação do eixo de rotação da Terra, enquanto aqui experimentamos o período de transição da primavera para o verão, na porção Norte do globo vive-se o oposto: o final do outono para início do inverno. Aliás, é no Solstício deste mês de dezembro – que marca a mudança de uma estação para começar a outra -, que temos também a troca do signo solar.

Aqui, mesmo no clima tropical, absorvemos tão bem os hábitos europeus, que entramos no mesmo típico estado de espírito que, desde a Antiguidade, dá o tom da passagem do Sol pelo bem humorado e motivado signo de Sagitário. É com o astro-rei nos domínios do arqueiro que as despedidas e festas de fim de ano acontecem. Depois da próxima quinta-feira, dia 21, o Solstício marcará o início do signo de Capricórnio, trazendo mais formalidade aos encontros sociais, com a família reunida e as famosas cobranças por filhos, casamento, carreira e tudo o que sempre tem um parente para inquirir.

Áries: organize-se, ariano, mas tome cuidado com o ímpeto de querer mandar. É importante agir com diplomacia, especialmente no trabalho.

Touro: absorva conceitos novos e esteja aberto às conversas produtivas, taurino. É fundamental ouvir diferentes opiniões.

Gêmeos: vire páginas sem medo, geminiano. O céu pede para você estar aberto ao novo, desapegando do passado.

Câncer: busque os seus pares, canceriano. É importante estar próximo de quem realmente vale a pena.

Leão: cuidado com excessos na alimentação e no dia a dia, leonino. É preciso se cuidar e evitar sair muito da rotina.

Virgem: busque encontrar novas soluções para antigos problemas, virginiano. O céu pede mais criatividade e bom humor.

Libra: mesmo com a rotina puxada não deixe de dar atenção para a sua intimidade, libriano. É importante estar próximo à família.

Escorpião: dê atenção à forma como você se comunica e evite falar demais, escorpiano. É hora de ser flexível com as ideias.

Sagitário: tenha foco e não seja exagerado, sagitariano. O momento pede mais atenção aos seus recursos.

Capricórnio: você está com o carisma em alta, capricorniano. É importante saber usar isso ao seu favor, sem exagerar na ênfase pessoal.

Aquário: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, aquariano. Aliás, procure regular o seu sono para ter um dia mais sereno.

Peixes: vira o presente e ao mesmo tempo planeje o futuro, mas sem ficar dispersivo, pisciano. O céu pede mais flexibilidade.