Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta-feira

Que tal diminuir o ritmo e processar melhor os pensamentos? Pois é assim que esta sexta-feira, dia 8, favorece aqueles que se lembrarem de buscar um espaço para a calma mental em meio à rotina eletrizante de final de ano. Tem festa da empresa? Amigo secreto? Confraternização da turma? Não tem problema nenhum em querer ir a todos esses eventos, desde que isso respeite o seu ritmo interno.

A Lua Minguante avança pelo zodíaco e tem o seu último dia no relacional signo de Libra, ingressando no transformador signo de Escorpião pouco depois da meia noite do sábado, dia 9. Assim, aprofunda-se o estágio mais reflexivo do nosso satélite natural, que chegará à Lua Nova na próxima terça-feira, dia 12. Fazendo com que as marés estejam cada dia mais elevadas ao mesmo tempo em que está cada vez menos iluminada, a rainha da noite lembra que é preciso mergulhar em si mesmo.

Junto a esse astral sensível, em um dia da semana que é sempre afeito à diversão e em uma época do ano exaltada por tradição, o céu ainda conta com o diálogo franco entre Mercúrio, no signo de Capricórnio, e Júpiter, em Touro. Dessa maneira, fica muito mais fácil falar sobre afinidades, prazeres e vontades mútuas. Quem são as pessoas com quem você divide vontades diversas?

Com essa disposição, dá até para fazer as festas de final de ano algo a mais do que mera formalidade. É para aproveitar e puxar papo com aquela pessoa que parece simpática, de forma despretensiosa. Aliás, se tem algo para ser evitado é justamente a pretensão, pois não podemos esquecer que o mesmo Júpiter que sorri para Mercúrio está também disputando com Vênus, em Escorpião, pois ambos estão opostos no céu.

Assim, o astral lembra que é sempre bom abordar, conversar e seduzir de maneira leve, sem imposições. Afinal, não tem nada mais chato do que intimidade com gente que tende a forçar a amizade, não é mesmo?

Observe: com menos de 20% do corpo iluminado, a Lua Minguante acenderá tarde no céu! A rainha da noite ascende ao Leste somente depois das 2h30 da manhã do sábado, dia 9, podendo depois ser vista até o nascer do Sol. Em meio à Constelação de Virgem, o nosso satélite natural também ficará, ao longo da madrugada, alinhada a Miaplacidus, a estrela Beta da Constelação de Carina (“A Quilha”).

Áries: encare as pessoas com mais leveza, ariano. É preciso saber lidar com os outros sem explosões emocionais.

Touro: faça tudo com calma para deixar as coisas arrumadas, taurino. É preciso ser mais detalhista e empático no trato com as pessoas do trabalho.

Gêmeos: o astral favorece as paqueras e as trocas, geminiano. Aproveite para curtir bons momentos.

Câncer: evite os excessos e não deixe de lado algum momento de introspecção, canceriano. É crucial que você se preserve um pouco.

Leão: circule, veja gente, mas evite a ansiedade, leonino. É preciso saber trocar com as pessoas ouvindo primeiro.

Virgem: divirta-se com poucos recursos, virginiano. É preciso ser comedido, investindo somente no que vale mais a pena para você.

Libra: cuide do seu corpo e fomente a autoconfiança, libriano. É hora de você ser mais você, ainda que com discrição.

Escorpião: cuide da sua energia, escorpiano. Procure estar mais conectado com as suas questões internas e a espiritualidade.

Sagitário: cuidado com a ânsia por querer estar em diversos lugares, sagitariano. O céu pede para você se conectar somente com o que for mais importante.

Capricórnio: pense no futuro e planeje os próximos passos, capricorniano. Curta o momento de forma responsável.

Aquário: esteja aberto às trocas intelectuais, aquariano. O momento pede mais cuidado com possíveis embates de ideias.

Peixes: não tenha medo de ousar, pisciano. Só procure manter ao seu lado as pessoas mais íntimas e intensas.