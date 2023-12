Ifac realiza entrega de brinquedos para crianças em Rio Branco

O Instituto Federal do Acre (Ifac) realizou a entrega de cerca de 500 presentes para crianças dos Centros Educacionais Infantis Olindina Bezerra da Costa e Luiz Roberto Pedron. As bolas, bonecas e carrinhos foram doações feitas pelos servidores do Ifac, que adotaram cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios, como também de participantes da I Corrida do Ifac, que teve como inscrição a doação de brinquedos para crianças de até cinco anos.

A ação junto às duas instituições escolares foi organizada pela Pró-Reitoria de Extensão, por meio da pela coordenadora de Arte, Cultura e Sociedade, Mariete Buriti. Além da participação dos servidores do Ifac e de representantes dos Correios, as entregas contaram com a presença do Papai Noel.

Para a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, a entrega dos presentes representa o compromisso da instituição com a solidariedade. “O natal é um momento mágico e é muito gratificante poder ver a felicidade estampada no rosto de cada criança ao receber os presentes do Papai Noel”.

Mariete Buriti também destacou a satisfação em coordenar as ações junto ao Ifac. “É sempre uma felicidade a entrega dos presentes para as crianças. Já são sete ano em que o Ifac é parceiro da campanha Papai Noel dos Correios e o resultado sempre é um sucesso. Agradeço o apoio de cada servidor da instituição e demais pessoas que se sentiram tocados em ajudar”.

As entregas ainda contaram com a presença do superintendente dos Correios, Francisco Ithamar Santos de Souza, do pró-reitor de Extensão, Fábio Storch, da diretora de Articulação com a Sociedade, Luana Melo, do coordenador de Extensão, João Artur Avelino Leão, e do diretor do Centro de Referência de Educação a Distância, Rodrigo Silva, que foi o Papai Noel do Ifac.

Com informações da ASCOM