IFAC retifica dois novos Concursos Públicos com 96 vagas

O Instituto Federal do Acre (IFAC) retifica dois novos Concursos Públicos destinados à contratação de 96 profissionais de níveis, médio, técnico e superior.

De acordo com o documento (retificação II) referente ao edital nº 01/2023 houve alteração do conteúdo programático.

As outras duas publicações (retificações I) referentes aos dois editais, determinam a prorrogação das inscrições e portanto as candidaturas podem ser realizadas até o dia 7 de janeiro de 2024, de forma online, pelo site da organizadora IDECAN, com taxa de inscrição que varia de R$ 84,00 a R$ 140,00. Também foi modificado a distribuição de vagas.

De acordo com o edital nº 01/2023, o certame busca a contratação de 56 Professores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico nas áreas de Administração (2); Agronegócio (2); Agronomia (1); Alimentos (1); Arquitetura (1); Artes – Artes Visuais (1); Biologia (2); Contabilidade (1); Direito (1); Economia (1); Educação Especial E Inclusiva (4); Educação Física (1); Engenharia Ambiental (1); Engenharia de Produção (1); Engenharia Elétrica/Eletrônica (1); Engenharia Florestal (1); Espanhol (2); Filosofia (1); Física (2); Geografia (1); Gestão Ambiental (1); História (3); Informática (4); Inglês (4); Língua Portuguesa (3); Matemática (4); Pedagogia (2); Psicologia (1); Química (2); Sociologia (2); Veterinária (1) e Zootecnia (1).

Já o certame nº 02/2023 busca o provimento de 40 vagas na função de Técnico Administrativos em Educação como: Administrador (4); Analista de Tecnologia da Informação (2); Arquiteto e Urbanista (1); Arquivista (2); Assistente Social (2); Auditor (1); Bibliotecário – Documentalista (1); Contador (1); Engenheiro – Eletricista (1); Médico – Área (1); Tecnólogo – Formação Logística (1); Tecnólogo – Formação Processos Escolares (1); Assistente em Administração (9); Técnico de Tecnologia da Informação (4); Técnico em Agropecuária (1); Técnico em Contabilidade (1); Técnico de Laboratório/Recursos Naturais (1) e Assistente de Alunos (6);

Deste total, há oportunidades para pessoas que se encaixam nos requisitos do edital.

Sendo contratados, sob o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, os profissionais devem atuar em jornadas de 40 horas semanais, podendo ser feita em Regime de Dedicação Exclusiva, fazendo jus a remunerações que partem de R$ 2.120,13 e podem chegar até R$ 10.481,64.

Vale lembrar que os servidores poderão receber também auxílio alimentação, auxílio transporte, ressarcimento à saúde suplementar, auxílio creche, dentre outros, conforme requerimento do servidor e em obediência à legislação específica vigente.

Classificação

Como forma de avaliação, os candidatos serão submetidos à aplicação da prova objetiva, prevista para o dia 18 de fevereiro de 2024, no período matutino ou vespertino. Essa avaliação será composta por 50 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, geografia e história do estado do Acre, legislação e fundamentos da administração pública, conhecimentos concernentes ao cargo a que está concorrendo e didática.

É importante lembrar que haverá ais duas etapas ainda aos classificados na primeira fase do edital nº 01/2023, por meio da aplicação da prova didática, com data a ser divulgada, e pela aplicação da análise de títulos, seguindo os critérios estabelecidos no edital.

Validade

Estes Concursos Públicos têm validade dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual prazo, a critério do IFAC.

Outros detalhes sobre estes certames você confere nos documentos oficiais disponibilizados em anexo em nosso site.

