Iluminação de Natal cresce movimentação de crianças e comércio local comemora

A Praça da Revolução, localizada no centro de Rio Branco, tornou-se um verdadeiro espetáculo de luzes e cores com a chegada da temporada natalina. A ornamentação festiva não apenas encantou centenas de famílias, mas também impulsionou a movimentação no comércio local, trazendo sorrisos.

O fotógrafo e vendedor de pipoca, João Gomes, disse ao ContilNet que as luzes de Natal incentiva muito no comércio local. “Eu estou nessa praça há 10 anos e nessa época do ano é sempre muito bom. A criança está vindo bastante”, disse.

Os brinquedos também fazem parte das atrações para as crianças, visto que estão, geralmente, cheios. Na praça, há brinquedos infláveis, pula-pula, carrinhos e outras opções para todos os tamanhos.