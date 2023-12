Indígena de Rondônia, Taxai Suruí é capa da revista Forbes e está entre as personalidades do ano

A ativista indígena de Rondônia, Txai Suruí, é destaque na capa da edição brasileira da revista Forbes, sendo enquadrada entre as personalidades influentes com menos de 30 anos na categoria “Empreendedorismo social e terceiro setor”.

Coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, ela tem se dedicado à defesa da causa indígena, propondo soluções para o fortalecimento da identidade dos povos indígenas em diversas regiões do Brasil.

A jovem liderança foi a única brasileira a discursar na COP 26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em 2021 em Glasgow, na Escócia.

Txai Suruí é fundadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, onde desempenha um importante papel na denúncia do avanço da agropecuária na terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Seu trabalho incansável em defesa dos direitos indígenas e da preservação do meio ambiente tem sido reconhecido nacional e internacionalmente.