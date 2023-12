Indústrias do Acre lançam nota de apoio a Gladson e dizem que Ptolomeu atrapalha o estado

Nesta quarta-feira (6), em uma nota conjunta assinada pela FIEAC, FAEAC, Fecomércio, Federacre e Acisa, órgãos representantes da Indústria e do Comércio do Acre, externaram preocupação em relação a denúncia da Procuradoria-Geral da República que pediu o afastamento do governador Gladson Cameli.

Embora entendendo que os órgãos fazem o seu trabalho de fiscalizar e investigar ações que zelem pela aplicação correta do dinheiro público, as industrias declararam que “ações dessa natureza, com trâmites totalmente morosos na Justiça, causam reflexos gravíssimos à já combalida economia local, travando diversas ações do estado e prejudicando diretamente o setor privado, a classe trabalhadora e a população em geral”.

Ao final, a nota diz que espera uma investigação célere e demonstrou apoio ao governador.

“Se solidarizam e se mantêm confiante no trabalho do governador do Acre, Gladson Cameli, e de toda sua gestão, que têm se esforçado para vencer os inúmeros desafios do estado”.

Veja nota na íntegra:

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio), a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre) e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) externam preocupação com a denúncia da Procuradoria-Geral da República e consequente pedido de afastamento do exercício do mandato do governador do Acre, Gladson Cameli.

Entende-se que não há o que ser questionado no que diz respeito à atribuição dos órgãos de fiscalização e investigação no cumprimento de seus papeis de zelar pela correta utilização do dinheiro público de toda e qualquer gestão.

Entretanto, ações dessa natureza, com trâmites totalmente morosos na Justiça, causam reflexos gravíssimos à já combalida economia local, travando diversas ações do estado e prejudicando diretamente o setor privado, a classe trabalhadora e a população em geral.

Portanto, as instituições que representam o setor produtivo do Acre esperam celeridade nas investigações processuais, ao mesmo tempo em que se solidarizam e se mantêm confiante no trabalho do governador do Acre, Gladson Cameli, e de toda sua gestão, que têm se esforçado para vencer os inúmeros desafios do estado.

Marcelo Moura

Presidente da Acisa

Rubenir Guerra

Presidente da Federacre

Assuero Veronez

Presidente da FAEAC

Leandro Domingos

Presidente da Fecomércio

José Adriano

Presidente da FIEAC