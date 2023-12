Influenciadora acreana Ludmilla Cavalcante comemora 25 anos e faz reflexão; veja

A influenciadora Ludmilla Cavalcante completou 25 anos neste segunda-feira (11) e compartilhou a celebração com um ensaio exclusivo para seus seguidores. Ela já divulgou uma foto do ensaio, assinado pelo fotógrafo Jonatas Limma.

Com 250 mil seguidores, Ludmilla recebeu milhares de curtidas na postagem de aniversário. Para marcar a data, a acreana escolheu um look todo branco, destacando-se também o bolo de aniversário da Queren Apuque, que deixou sua audiência com água na boca.

Veja a postagem da acreana: