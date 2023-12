Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre com ventos de até 60 km/h; confira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (30), um alerta de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O comunicado tem validade do domingo (31), até às 10h.

O aviso alerta para a possibilidade para chuvas entre 20 e 30 mm/h, com probabilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Previsão para sábado

Neste sábado (30), tempo quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que, em algumas áreas, podem ser fortes e acompanhadas de temporais, vai predominar no Acre.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31ºC e 33ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.