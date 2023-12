Inscrições para concurso de Promotor de Justiça do MPRO iniciam na próxima semana

As inscrições para o XXIII Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público de Rondônia, no cargo de Promotor de Justiça Substituto, terão início na próxima quarta-feira (04/01), às 10 horas e se estendem até as 23h59 do dia 8 de fevereiro de 2024, horário oficial de Brasília, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da banca.

O certame será executado pela Fundação Vunesp e é destinado ao preenchimento de cinco vagas, mais cadastro de reserva, com cotas resguardadas aos candidatos com deficiência, negros e indígenas. Haverá supervisão da Comissão de Concurso, que será integrada pelo Procurador-Geral de Justiça, que a presidirá, e por cinco membros da Carreira do Ministério Público do Estado de Rondônia, em efetivo exercício, além de um magistrado indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia.

O concurso compreenderá oito fases, sendo prova objetiva preambular, de caráter eliminatório e classificatório; provas escritas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; inscrição definitiva, de caráter eliminatório; exame psicotécnico, de caráter eliminatório; exame de higidez física e mental, de caráter eliminatório; investigação social, de caráter eliminatório; provas orais, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Os requisitos, o cronograma e demais regras do XXIII Concurso para Ingresso na Carreira do MPRO estão disponíveis no Edital nº2, de 28 de 12 de 2023, republicado no Diário Eletrônico do Ministério Público, a fim de corrigir erros materiais, mas sem nenhuma mudança no cronograma.