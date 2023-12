Irmão é agredido pelo cunhado ao tentar defender irmã durante discussão em Rio Branco

Uma discussão familiar quase terminou em tragédia na noite desta segunda-feira (25) no ramal da Michelly, localizado na Vila Mariana, região do bairro Custódio Freire, em Rio Branco (AC). Normando Silva de Andrade, de 44 anos, participava de uma confraternização natalina com seus familiares quando a celebração foi interrompida por uma briga intensa entre a irmã de Normando e seu cunhado.

Segundo relatos, Normando tentou intervir para proteger sua irmã das agressões, mas foi surpreendido por um golpe de machado desferido pelo cunhado, atingindo gravemente a região da cabeça. Apesar dos esforços dos familiares para deter a briga, Normando, bastante ferido, não conseguia mais se levantar. O cunhado, descrito pela família como estando embriagado, fugiu do local após o ato violento.

Informações de boletins de ocorrência anteriores revelam que Normando já era conhecido pela polícia devido ao seu comportamento perigoso no âmbito familiar. Em 2017, parentes registraram uma queixa na delegacia por ameaça de morte contra uma sobrinha, levando-o a prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia, no bairro Tancredo Neves.

Além disso, relatos de parentes indicam que Normando é usuário de entorpecentes, tornando-se particularmente agressivo durante períodos de abstinência. Seu costume de ameaçar de morte todos os membros da casa alimenta um histórico de tensões no ambiente familiar.

A rápida intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi essencial. A ambulância de suporte básico (08) foi acionada para atender a ocorrência de agressão física. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram a gravidade do estado de Normando, solicitando imediatamente o apoio da viatura de suporte avançado. A equipe médica, ao chegar, realizou procedimentos urgentes, incluindo a entubação do paciente. Normando foi posteriormente encaminhado em estado crítico ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Os profissionais de saúde que o atenderam identificaram duas agressões físicas na região da cabeça, resultando em um ferimento corte contuso (FCC) grave e um afundamento de crânio (TCE) gravíssimo.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada. Militares do primeiro batalhão estiveram no local, colheram informações sobre a motivação e autoria do ocorrido, repassando-as aos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).