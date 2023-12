Ivete choca Giovanna Ewbank ao fazer revelação sobre Bruno Gagliasso

Nesta terça-feira (12/12), Ivete Sangalo fez um trollagem das boas com Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, durante entrevista para o Quem Pode, Pod. A cantora brincou que teve um romance de 6 meses com Bruno Gagliasso. “Ele nunca me contou”, disse a esposa do ator, em choque.

“Estava no camarote da Daniela Mercury, passei cantando, ele com um sorrisão. Eu não estava fazendo nada, e falei: ‘Tudo bem?’. A casa caiu no camarim. Toda vez que eu descia para beber água, ele descia junto comigo”, falou a baiana se divertindo, sem imaginar que Gio iria acreditar na história.

“Vocês transaram? Vocês tiveram um caso?”, questionou Ewbank. E seguiu alfinetando o marido: “Bruno, como é que você nunca me contou isso?”. Ivete assentiu e comentou que depois do desfile, os dois decidiram passar uma semana juntos num hotel na Praia do Forte, na Bahia, deixando a apresentadora boquiaberta.

Por conta do climão, Ivete logo interrompeu a brincadeira: “Olhe para mim aqui. Isso é mentira, porra! Você acha que eu ia pegar o Bruno? É mentira!”. E mandou um recado para o rapaz: “Bruno essa mulher é louca por você. Bruno, desculpe, eu não aguentei”.

Nos comentários da publicação, famosas como Thaila Ayala, opinaram. “Tô chorando de rir com a sua cara, Giovanna”, frisou.