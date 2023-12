Ivete Sangalo distribui mil ingressos para fãs vítimas de violência

A cantora Ivete Sangalo distribuiu mil ingressos do Ivete 3.0 Esquenta para vítimas de violência doméstica e vulnerabilidade do Rio, assistidas por programas estaduais da Secretaria de Estado da Mulher, da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e outras instituições parceiras. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O show da Veveta vai reunir fãs no próximo dia 20, no Maracanã. No grupo presenteado pela artista, estão inclusas profissionais atuantes no acolhimento, capacitação e proteção das mulheres .

O intuito da ação é levar alegria às vítimas que estão passando ou já passaram por violência doméstica ou familiar. Durante o ano de 2023, as três instituições especializadas no atendimento à mulher ofereceram mais de 10 mil suportes.