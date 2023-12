Janja sobre almoço com repatriados de Gaza: “Significado especial”

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, usou suas redes sociais para celebrar os brasileiros e familiares repatriados da Faixa de Gaza. Ela e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participaram de um almoço com repatriados nesta segunda-feira (25/12).

“Um Natal que teve um significado ainda mais especial. Acolher brasileiros e seus familiares nos enche de ruptura e alegria!”, escreveu Janja no X (antigo Twitter).

O grupo que almoçou com o presidente e a primeira-dama é composto por 16 brasileiros com dupla nacionalidade e 14 parentes palestinos. Na publicação, Janja lembrou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que quase metade de todas as mortes em Gaza são de crianças.

“Já são aproximadamente oito mil vidas de crianças perdidas durante o conflito. Nossos esforços pela paz e pela vida seguirão, assim como nosso trabalho para que todos os brasileiros e seus familiares que desejam sair da área de conflito possam recomeçar a vida, em segurança e com dignidade, no nosso país”, escreveu ainda Janja.