Jogadora de futebol comemora 15 anos com ensaio de princesa no Arena da Floresta; FOTOS

Um local inusitado para o início das comemorações de um aniversário de 15 anos, mas não para uma menina/mulher apaixonada por futebol. Marcela Cristine, 15, escolheu a Arena da Floresta para um ensaio fotográfico. A garota atua nas equipes do Colégio Dom Pedro II no futsal e no futebol de campo e quer ser uma atleta profissional.

“Futebol é a minha paixão. Tenho o apoio dos meus pais e quero seguir treinando forte para conseguir realizar o meu sonho”, disse Marcela Cristine.

Pai e filha

O amor pelo futebol passou de pai para filha. Marcela Cristine atua como meia/atacante e é filha do professor de Educação Física, Marcelo Fontenele.

“Joguei no Atlético como meia/atacante, mas minha filha é mais habilidosa e muito melhor. Nós amamos futebol e isso é incrível” comentou Marcelo Fontenele.

Artilheira no Estadual

Marcela Cristine foi uma das peças importantes do São Francisco na conquista do título do Estadual Sub-17. A meia/atacante marcou 4 gols no torneio.

“Participar do primeiro Estadual Sub-17 foi fantástico. O futebol feminino segue ganhando espaço e isso é importante para quem sonha em ser uma profissional”, afirmou a atleta.

Arena: o lugar ideal

Marcela Cristine fez fotos em vários pontos turísticos de Rio Branco, mas o local onde se sentiu mais à vontade para o ensaio foi na Arena da Floresta. “A Marcela sempre me acompanhou nas aulas de educação física. Campos e quadras são uma extensão da nossa residência e isso ficou evidente no local escolhido para as fotos”, declarou o pai da atleta.