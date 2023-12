Jogos de sucesso estão até 75% mais baratos nesta semana; veja

Já no PC, a Nuuvem, concorrente brasileira do Steam, já começou a sua Virada Gamer com grandes descontos em jogos de sucesso, incluindo Mortal Kombat 1, Starfield e Granblue Fantasy Versus: Rising, lançamento que é publicado pela própria Nuuvem na América Latina. A loja da valve dará início à sua tradicional promoção de fim de ano apenas nesta quinta-feira (21). Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

PlayStation

God of War: Ragnarok – R$ 149,95;

Street Fighter 6 – R$ 184,47;

Resident Evil 4 Remake – R$ 129,75;

Assassin’s Creed Mirage – R$ 167,93;

Final Fantasy XVI – R$ 209,94;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – R$ 173,94

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – R$

The Crew Motorfest – R$ 149,95;

Elden Ring – R$ 179,94;

Star Wars Jedi: Survivor – R$ 169,45;

Horizon: Forbidden West – R$ 99,75.

Xbox

A Microsoft também aderiu à temporada de ofertas de fim de ano com grandes descontos em games na sua loja digital, com oportunidades para donos de um console Xbox. Além dos já citados, títulos como Stray, It Takes Two, Devil May Cry 5 e a saga Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm estão mais baratos. Além disso, o polêmico Anthem, da Electronic Arts, está à venda por apenas R$ 4,95 para quem se interessar. Veja mais ofertas:

The Witcher 3: Wild Hunt – R$ 57,00;

Dead Space (Remake) – R$ 159,60;

GTA 5 – R$ 100,46;

Nier: Automata – R$ 57,20;

Stray – R$ 84,33;

It Takes Two – R$ 49,75;

Devil May Cry 5 – R$ 44,76;

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy – R$ 100,00;

Sonic Frontiers – R$ 138,00;

Mortal Kombat 1 – R$ 179,40.

Nuuvem