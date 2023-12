Jogos de sucesso são destaques nos lançamentos da semana; veja

Avatar: Frontiers of Pandora é um jogo de tiro FPS que se passa no mesmo universo dos filmes do diretor James Cameron — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Avatar Frontiers of Pandora – 7 de dezembro – PS5, XBSX/S, PC

Avatar Frontiers of Pandora é um jogo de tiro FPS em mundo aberto baseado na franquia de filmes do diretor James Cameron. Usuários poderão criar seu próprio protagonista Na’vi, uma das criaturas nativas de pele azul de Pandora, que chegará na história 15 anos após a Batalha das Montanhas Aleluia do primeiro filme, depois de despertar de um sono criogênico. Humanos da RDA (Administração de Desenvolvimento de Recursos) atacarão Pandora em busca de seus recursos naturais, e será preciso defender sua terra utilizando armas humanas, arco e flecha e montarias, inclusive as criaturas aladas Ikran.

Avatar Frontiers of Pandora está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Ubisoft Store e Epic Games Store), por preços a partir de R$ 299,99. O game também estará incluso no serviço por assinatura Ubisoft+ sem custos extras para assinantes.

Avatar Frontiers of Pandora é planejado desde 2017 — Foto: Divulgação/Ubisoft

Sonic Dream Team – 5 de dezembro – iOS

Sonic Dream Team é a novo jogo do porco-espinho mascote da Sega, dessa vez em uma versão exclusiva para iPhone (iOS). O vilão Dr. Eggman encontrou um artefato chamado The Reverie, que permite manifestar sonhos no mundo real, sendo dever dos usuários controlar Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Cream e Rouge por 12 fases para impedi-lo. Cada personagem conta com suas próprias habilidades, o que garante chances de exploração únicas.

Durante a aventura, será preciso enfrentar quatro grandes batalhas contra chefes. Sonic Dream Team está disponível para iPhone (iOS), iPad, Mac e Apple TV exclusivamente para assinantes do Apple Arcade, que custa R$ 14,90 por mês.

Sonic Dream Team é uma nova aventura de plataforma 3D do porco-espinho exclusivo das plataformas da Apple — Foto: Divulgação/Sega

Disney Dreamlight Valley – 5 de dezembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Disney Dreamlight Valley irá ganhar uma versão completa após um período em acesso antecipado. Porém, após uma mudança de planos, o game não será mais gratuito. O jogos se passa em um vale habitado por seus personagens preferidos das animações, mas que está sofrendo com uma misteriosa força maléfica que espalha esquecimento por onde passa. Ao lado de Merlin, de “A Espada Era a Lei”, usuários poderão trazer a magia de volta ao lugar, fazer amizades, pescar, cozinhar e visitar mundos baseados nos desenhos animados.

Disney Dreamlight Valley está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, por preços entre R$ 56,99 e 159,90. O jogo também chega no catálogo do Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Em Disney Dreamlight Valley jogadores podem viver e interagir com seus personagens favoritos dos desenhos animados — Foto: Reprodução/Steam

Warhammer 40,000: Rogue Trader – 7 de dezembro – PS5, XBSX/S, PC

O novo game da saga Warhammer 40,000 foi desenvolvido pelo estúdio Owlcat Games, conhecidos pelo jogo Pathfinder: Wrath of the Righteous, e traz um RPG clássico com batalhas estratégicas em turnos. Jogadores encarnarão um Rogue Trader herdeiro de uma dinastia de exploradores, que têm como objetivo expandir as fronteiras do Império. Ao seu lado, usuários terão vários companheiros, como um Space Marine, um Aeldari Ranger e uma Sister of Battle, que poderão posicionar no campo de batalha sob cobertura do cenário para eliminar inimigos.

WArhammer 40,000: Rogue Trader leva a série de estratégia para além das fronteiras do universo conhecido — Foto: Reprodução/Steam

The Lord of the Rings: Return to Moria – 5 de dezembro – PS5

The Lord of the Rings: Return to Moria é o mais recente game baseado na saga de livros Senhor dos Anéis. Após seu sucesso no PC, o título chega agora também ao PlayStation 5 (PS5), com uma história ambientada na quarta era da Terra Média, alguns anos após a derrota de Sauron. Jogadores podem criar seu próprio anão para se aventurar, sozinho ou em um grupo com até 4 pessoas, nas lendárias minas de Mória.

Durante sua jornada será preciso caçar comida para sobreviver, construir itens úteis para conquistar a escuridão e minerar, mas com cuidado pois o barulho pode atrair orcs e outros perigos misteriosos. Vale lembrar que o game sairá também no Xbox Series X e Xbox Series S, porém estava versão foi adiada para o início de 2024.

Em The Lord of the Rings: Return to Moria jogadores terão que coletar recursos e minerar para tentar sobreviver na lendária mina — Foto: Divulgação/North Beach Games

Fallout 76: Atlantic City – 5 de dezembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A próxima grande expansão de Fallout 76 em Atlantic City chegou esta semana para todas as plataformas, com uma nova área repleta de novas missões e personagens. A cidade de agitada vida noturna foi um pouco poupada na guerra por não ter valor militar ou estratégico, e isso ajudou para que ela se tornasse um polo de reconstrução com seus grandes cassinos.

O equilíbrio de poder na região é frágil, dividido entre o Governo Municipal, que mantém os serviços básicos; a Família, um grupo de violentos mafiosos; e os Apresentadores, um grupo de artistas que controla o entretenimento da cidade. Fallout 76: Atlantic City está disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Fallout 76: Atlantic City leva jogadores para uma nova área explorável com novas missões e facções envolvidas em um delicado equilíbrio de poder — Foto: Reprodução/Xbox

Smalland: Survive the Wilds – 7 de dezembro – PS5, XBSX/S, PC

Smalland: Survive the Wilds é um game de sobrevivência semelhante a Grounded, no qual jogadores controlam seres chamados Pequeninos, que após muito tempo vivendo no subterrâneo decidem voltar para a superfície em busca de uma cura para sua rainha doente. Usuários poderão explorar um grande mundo aberto, coletar recursos, obter comida, construir abrigos e fabricar itens para enfrentar insetos gigantes. É possível jogar sozinho ou com até 10 pessoas em multiplayer, enquanto dominam a natureza e até mesmo domam montarias como gafanhotos e pássaros.

Smalland: Survive the Wilds é um game de sobrevivência semelhante a Grounded no qual jogadores controlam criaturas do tamanho de insetos — Foto: Reprodução/Steam

The Day Before – 7 de dezembro – PC

The Day Before finalmente chegou em acesso antecipado após um longo adiamento, chegando até a ser removido da loja digital Steam por um período. O MMO de sobrevivência multiplayer online coloca jogadores em um mundo pós-apocalíptico destruído, por conta de um vírus que transformou as pessoas em zumbis. Com uma gameplay em terceira pessoa, usuários precisam coletar recursos e explorar o mundo, tudo isso enquanto tomam cuidado com infectados ou outros jogadores que podem querer pegar seus pertences.

The Day Before é um aguardado game online de tiro com zumbis que chegou em acesso antecipado no PC — Foto: Reprodução/Steam

Final Fantasy 7: Ever Crisis – 7 de dezembro – PC

Final Fantasy 7: Ever Crisis estava disponível apenas para o mobile, mas agora chegou também para PC . Neste jogo gratuito com microtransações, usuários podem revisitar a história do clássico sétimo capítulo da franquia em um RPG dividido em capítulos, além de outros trechos derivados como Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion eThe First Soldier, uma história de origem do vilão Sephiroth. Nos mapas, o jogo tem visuais retrô que remetem ao antigo jogo do PlayStation One, enquanto as batalhas são mais parecidas com os visuais de Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7: Ever Crisis reconta momentos do clássico RPG enquanto traz também novas histórias — Foto: Reprodução/Steam

Vampire: The Masquerade – Swansong – 5 de dezembro – SW

O game baseado no RPG mesa Vampiro: A Máscara chega agora ao Nintendo Switch com uma história repleta de intrigas e reviravoltas. Jogadores controlarão três vampiros com mais de 100 anos de diferentes clãs: Emem do clã Toreador, Galeb dos Ventrue e Leysha, uma Malkaviana. Juntos, eles terão que investigar um ataque à seita Camarilla em Boston, além de impedir uma grande guerra vampírica que poderá trazer o caos. Cada personagem conta com suas próprias habilidades e há várias formas de resolver problemas, seja por intimidação, sedução, furtividade ou poderes sobrenaturais que demandam sangue.

Vampire: The Masquerade – Swansong chega ao Nintendo Switch com o game baseado no RPG de mesa Vampiro: A Máscara — Foto: Divulgação/Big Bad Wolf

Outer Wilds – 7 de dezembro – SW

Outer Wilds é um game de aventura e exploração ambientado em um universo preso em um looping temporal, no qual a cada 22 minutos seu Sol se torna uma supernova e destrói tudo, retornando ao início. Para quebrar esse, ciclo jogadores precisarão visitar diferentes planetas, aprender sobre seu passado e cultura em busca de pistas que possam levar a uma solução, mantendo apenas seu conhecimento entre cada tentativa.

Outer Wilds já estava disponível em outros consoles, mas agora também está disponível para Nintendo Switch por R$ 99,99. Até o dia 28 de dezembro, o game está em promoção por R$ 79,99.

Outer Wirlds aterrissa no Nintendo Switch com um game de exploração espacial em um universo preso em um looping de tempo — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

The Anacrusis – 5 de dezembro – XBSX/S, XB, PC

The Anacrusis é um game multiplayer cooperativo que conta com caóticos combates contra alienígenas. No game, usuários montam um time com até quatro personagens: Nessa, Guion, Liu e Lance, passageiros da nave espacial Anacrusis. A tripulação fazia um cruzeiro normal entre as estrelas, até entrarem em contato com alienígenas hostis, sendo necessário usar um arsenal de ficção científica para enfrentar os inimigos.

Cada partida é gerada proceduralmente por uma inteligência artificial, que tenta adaptar o desafio e variedade com base na quantidade de jogadores e seu nível de habilidade. The Anacrusis está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store), por preços a partir de R$ 59,99

The Anacrusis, game de tiro multiplayer online contra alienígenas, tem seu lançamento completo após um período em acesso antecipado — Foto: Reprodução/Steam

Blood West – 5 de dezembro – PC

Blood West é um FPS no Velho Oeste em que jogadores controlam um pistoleiro, que está disposto a enfrentar demônios para quebrar a maldição que se instaurou na sua região. É necessário usar um arsenal clássico de pistolas e espingardas de época, porém o jogo não é focado apenas na ação, já que boa parte do tempo usuários precisarão usar furtividade para eliminar as criaturas mais fortes sem ser detectado. Blood West estava disponível em acesso antecipado, mas agora chega por completo para o PC (via Steam).

Blood West é um game de tiro FPS em uma versão sobrenatural do Velho Oeste repleta de demônios — Foto: Reprodução/Steam

Born of Bread – 5 de dezembro – PS5, XBSX/S, SW, PC

O RPG de aventura Born of Bread conta uma curiosa história de um “golem de farinha” chamado Loaf, que nasceu de um pão. Com uma gameplay estilo Paper Mario, usuários terão que explorar vários cenários e usar poderes especiais de Loaf para salvar o mundo de criaturas malignas.

Inimigos são enfrentados no estilo tradicional de batalha em turnos, mas com Action Commands nos quais é preciso realizar certos comandos para fazer seus golpes funcionarem. Além disso, é possível encontrar aliados pelo caminho e resolver quebra-cabeças para progredir. Born of Bread chega para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC, e conta com uma versão demo para ser experimentada.

Born of Bread é um simpático RPG com exploração e combate em turnos semelhantes a Paper Mario — Foto: Reprodução/Steam

Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition – 8 de dezembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Conhecido como um dos piores jogos de todos os tempos, Plumbers Don’t Wear Ties foi lançado originalmente em 1993. Nessa “aventura”, usuários acompanham uma história de romance entre dois personagens que se apaixonam, John e Jane. Porém, o enredo é contado por imagens estáticas que decidem os rumos da narrativa. Por isso, a gameplay é extremamente limitada e mal se classificaria como um jogo.

A versão definitiva, no entanto, foca no status de meme que o game ganhou com o tempo, incluindo depoimentos dos desenvolvedores e atores que contextualizam a criação do jogo. Há também entrevistas de influenciadores que o tornaram famoso, como James Rolf, o “Angry Video Game Nerd”.