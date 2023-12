Jorge Gabriel vai integrar projeto no Centro Olímpico em São Paulo

Depois de grandes atuações no Campeonato Brasileiro Juvenil de Vôlei disputado em Rio Branco, no mês de novembro, o atacante da seleção Acreana Jorge Gabriel, 15, foi selecionado para participar de um projeto de formação no Centro Olímpico de São Paulo. A preparação dos atletas é bancada pela prefeitura de São Paulo e reúne algumas das principais promessas do vôlei nacional.

“O Jorge viaja no próximo mês de vai para o Centro Olímpico e ficará estudando e jogando em São Paulo. Ele é um atleta com muito potencial e isso é um prêmio”, disse o técnico da seleção Acreana Sub-18, Alfredo Teles.

Seguirá na seleção

Jorge Gabriel seguirá atuando pela seleção Acreana nas competições de base.

“Pelas regras da CBV, os atletas não podem mudar de seleção e precisam atuar durante toda a base na sua federação de origem. O Jorge continuará sendo convocado para os torneios nacionais”, explicou o treinador.

Dayan indicou

Além das atuações no Brasileiro, o líbero acreano Dayan Barros, atleta do Rede Cuca do Ceará, indicou Jorge Gabriel para observações durante o torneio nacional.