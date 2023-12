Junto com Bolsonaro, Bittar chega à Argentina para posse do ultraliberal Javier Milei

O senador Marcio Bittar e o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcaram nesta quinta-feira (7) na Argentina, onde devem participar da posse novo presidente do país, o ultraliberal Javier Milei, que venceu as eleições no mês passado.

A cerimônia será neste domingo (10), na capital do país, Buenos Aires, e contará com a presença de diversos líderes de países vizinhos e também da Europa.

“Prontos para a posse de @javiermilei !”, escreveu o senador acreano na legenda da foto que tirou com Bolsonaro no aeroporto.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa brasileira, Bolsonaro deve receber tratamento de chefe de Estado na Argentina, durante o evento. Em entrevista quando ainda estava no aeroporto, o ex-presidente do Brasil disse que não sabe ainda se vai se encontrar Milei.

Bittar integra uma delegação que acompanha o ex-presidente na agenda.

O Palácio do Planalto confirmou nesta semana que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá à cerimônia e que o representante do governo brasileiro será Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. A avaliação foi de que o presidente poderia se expor, considerando o clima hostil. Questionada, a pasta não informou qual será a agenda do chanceler até o momento.