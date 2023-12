Loft está de volta! Famoso pub terá última edição do ano nesta sexta-feira; ingressos à venda

Na última sexta-feira do ano, o Loft, sob a direção do empresário Alessandro Ferreira, abre suas portas novamente para uma edição especial, a Loft Roots, com o tema ‘Festa Latina’. O evento contará com a Banda Caldo de Piaba e a DJ Cau Bartholo como atrações.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com o empresário na tarde desta sexta-feira, confirmando que ainda há algumas unidades de ingressos disponíveis. Ele também compartilhou detalhes do evento, destacando: “Ainda temos alguns ingressos disponíveis para nossa última festa do ano. Aqui em casa, era um dos poucos locais em Rio Branco que abria as portas para as bandas locais com música autoral se apresentarem”.

Veja informações sobre o evento: