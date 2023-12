“LoL mudará para sempre em 2025”, diz diretor da Riot Games

Em publicações no X (antigo Twitter), o diretor da Riot Games, Pu Liu, falou que o ano de 2025 “mudará o League of Legends para sempre”. O rioter fez reflexões sobre os seus quinze primeiros meses como diretor do LoL, disse que o jogo terá “algo para todos” em 2024 e falou sobre a relação dos desenvolvedores com a comunidade do MOBA.

2024 terá algo para todos. 2025 mudará o League para sempre

— escreveu o diretor da Riot Games Pu Liu

6. Rioters care more than players think. Players care more than we can fathom. Every time I attend an event, this is reinforced.

7. Rioters are legit scared of letting players down. This is both good and bad, and is reinforced by social media.

(3/x)

— Pu Liu (@RiotPupulasers) December 16, 2023