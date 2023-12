Lucas Souza se recusa a entrar em novo reality da Record

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, esteve em A Fazenda 15 e desistiu do reality show. Agora, convidado para participar de um novo programa da Record, o ex-militar afirmou que não existe possibilidade de estar em um novo confinamento.

Ele foi sondado para participar do Power Couple Brasil 7 com a namorada Jaquelline Grohalski, mas deixou claro que está fora. “Não, eu vou desistir de novo. Vai fazer as Provas de Casal sozinha, porque eu vou desistir. Eu não vou! Power Couple, não. Gente, chega de reality show! Você participou de dois já, eu já participei e já bati minha cota. É o primeiro e último. Não vamos, não. A gente não vai! Aqui no reality da vida eu cuido [de você]”, disparou Lucas Souza.

Jaquelline, vencedora de A Fazenda 15, afirmou que vai fazer de tudo para estar na nova temporada de Power Couple. “Amor, eu quero! Já pensou nós lá disputando? Ô meu Deus, imagina eu te defendendo. Você vai cuidar de mim? Você cuida de mim então, aqui no nosso reality da vida? Eu vou convencer ele.”

Natal em família

Lucas Souza e Jaquelline Grohalksi se acertaram e mantiveram o namoro após a ex-BBB sair vencedora de A Fazenda 15. A relação, que começou em novembro, ainda no confinamento, segue séria e teve até Natal em família.

“É o primeiro Natal que eu divido com a Jaque e a família dela, então estamos vivendo intensamente este momento, com muito amor e carinho. O que há de mais especial nesse Natal, sem dúvidas, é ela, que chegou como um presente na minha vida”, garantiu Lucas ao Metrópoles.

Ele pontuou ainda que os dois tiveram uma conexão instantânea e que a mulher é agora seu porto seguro. “Hoje é a pessoa que quero cuidar e proteger, não tenho dúvidas que o nosso encontro estava ‘escrito nas estrelas’, começamos com uma amizade linda e foi uma crescente de sentimentos.”