Lula e Tarcísio de Freitas devem ter novo encontro em janeiro

Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, devem se encontrar novamente em janeiro de 2024, em viagem que marcará o lançamento de obras do PAC no Estado.

O presidente havia planejado uma cerimônia para o dia 25 de setembro, mas resolveu cancelar a ida a São Paulo por sentir dores no quadril. Quatro dias depois, Lula fez a cirurgia que o deixou em recuperação até o fim de outubro.

Tarcísio deverá ser convidado por Lula para a cerimônia. Quem trabalha pela manutenção da relação entre eles é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é filiado ao Republicanos, o mesmo partido de Tarcísio.

Costa Filho tem participado de conversas com o governo de São Paulo para executar uma das obras do PAC no Porto de Santos. O ministro espera que o escopo do projeto também seja definido em janeiro.

Além de lançar o PAC, Lula precisará ir a São Paulo para definir o vice do psolista Guilherme Boulos na eleição municipal. O presidente encampou a ideia de incluir Marta Suplicy na chapa, mas precisa trazê-la de volta ao PT.

Lula esteve, no último dia 16, no lançamento de obras do Minha Casa, Minha Vida em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, e levou Boulos a tiracolo. Tarcísio e o prefeito paulistano, Ricardo Nunes, não foram ao evento.