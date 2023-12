Mãe do filho mais velho de Neymar conhece Mavie: “Apaixonada”

Amizade! Bruna Biancardi compartilhou um momento fofo com Carol Dantas, mãe do filho mais velho de Neymar, Davi Lucca. A influenciadora registrou a moça dando banho em Mavie, fruto do seu relacionamento com o jogador. “Apaixonada”, disse sobre a bebê.

“Conheci a Mavie e estou apaixonada. Fiquei horas admirando ela e o Davi juntos”, se derreteu a esposa Vinícius Martinez.

Recentemente, Biancardi anunciou o fim da relação com o jogador, por conta dos episódios envolvendo traição, mas pelo visto, a paz reina na convivência. Felizes, Davi surgiu com a irmãzinha no colo, dando um beijinho em sua cabeça.

Orgulhosa do encontro, Dantas disparou: “Titia Carol deu até banho”, ao postar uma foto com a pequena na banheira.