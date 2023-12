Maíra Cardi e Thiago Nigro fazem ensaio de Natal, e fãs suspeitam de gravidez

Thiago Nigro abriu, neste sábado (24), o álbum do ensaio de Natal com Maíra Cardi. O casal reuniu os filhos da empresária em frente à árvore de Natal, com todos usando roupas temáticas. As fotos, compartilhadas no Instagram, chamaram atenção do público por uma possível gravidez, já que o Primo Rico posa com a mão sobre a barriga da lifecoach numa delas, além da legenda sobre poder “em breve anunciar novos frutos”.