Mais de 1,2 mil acreanos foram beneficiados com o programa Farmácia Popular em 2023

O Programa Farmácia Popular apresentou o melhor resultado dos últimos quatro anos, sendo 22 milhões de brasileiros tiveram acesso a medicamentos gratuitos ou com preço subsidiado e o Acre apresentou melhor resultado em relação ao mesmo período em 2022. Até novembro de 2023, 1.223 acreanos tiveram acesso a medicamentos pelo programa.

No Acre, o Programa Farmácia Popular está presente em 50% do estado, sendo 11 municípios atendidos. No Brasil, são 4.515 municípios brasileiros, sendo 81% das cidades brasileiras e 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país. No Acre, são 17 estabelecimentos.

No mês de junho, o Governo Federal ampliou o programa com a expansão da oferta de medicamentos e o credenciamento de novas unidades em municípios de maior vulnerabilidade. Desde então, em uma ação inédita, todos os beneficiários do Bolsa Família podem retirar os 40 medicamentos para 11 doenças disponíveis no programa gratuitamente.

Entre junho e novembro 2023, o Farmácia Popular atendeu 219 beneficiários do Bolsa Família no Acre, com a dispensação de 95,5 mil medicamentos e fraldas geriátricas, com investimento de R$ 11,5 mil do Ministério da Saúde.

O programa também ampliou o acesso farmacêutico para cuidado com a saúde da mulher, com aumento no número de usuárias e na dispensação de medicamentos. Em todo o país, 167.398 mulheres foram atendidas pela nova medida. No Acre, este ano, cinco mulheres retiraram 16 medicamentos indicados para o tratamento de osteoporose e contraceptivos, que eram oferecidos com preços mais baixos (50% de desconto) mas agora integram o rol de gratuidade.

Até o momento, neste ano, foram credenciadas 236 novas farmácias e drogarias em 186 municípios do país. No Acre, 10 novos estabelecimentos foram credenciados. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa, cobrindo 93% do território nacional, com assistência em 5.207 locais. A prioridade foi para os municípios que participam do programa Mais Médicos, 94,4% deles nas regiões Norte e Nordeste.