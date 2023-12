Marcio Bittar participa de protesto contra indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal no DF

O senador Marcio Bittar (União Brasil) participou neste domingo (10) do protesto realizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a indicação do ministro Flávio Dino (PSB) para o Supremo Tribunal Federal (STF). Em Brasília, a manifestação na Esplanada dos Ministérios teve baixa adesão, e ocupou apenas uma pequena faixa, não sendo necessário interromper o trânsito na região.

O grupo levou um trio elétrico ao local e entoaram gritos de “Dino, não”. Os manifestantes pediram ainda que o Senado paute o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Marcio Bittar criticou a indicação do Ministro da Justiça ao STF e defendeu anistia para os envolvidos no ato de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Dino não! Pelo Acre, pela Amazônia, pelo brasil e pelas futuras gerações. O meu voto é não. E depois de rejeitarmos, vai ser a hora de nós senadores e deputados federais aprovarem anistia aos presos políticos e ao ex-presidente Jair Bolsonaro”, escreveu.