Marina é eleita uma das 10 pessoas que ajudaram a moldar a ciência mundial em 2023

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a acreana Marina Silva, foi escolhida pela revista científica Nature como uma das 10 pessoas que mais ajudaram a moldar a ciência em 2023. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (13). Na publicação, Marina é descrita como “protetora da Amazônia” e aquela que ajudou a reverter o desmatamento do bioma.

Segundo a revista, em um ano de más notícias ambientais, com aquecimento global recorde, ondas de calor escaldantes e incêndios, Marina Silva transmitiu uma mensagem de esperança no dia 3 de agosto: anunciou que houve uma queda de 43% nos alertas de de desmatamento com base em imagens de satélite da floresta amazônica entre janeiro e julho de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022.

A lista dos 10 da Nature explora os principais desenvolvimentos da ciência no ano passado e alguns dos indivíduos que ajudaram a fazer descobertas incríveis e chamar a atenção para questões cruciais.

Conheça as 10 pessoas escolhidas pela Nature:

Kalpana Kalahasti: Para a Lua

Esta engenheira e gestora desempenhou um papel crucial para garantir a aterragem triunfante do Chandrayaan-3 na Lua, tornando a Índia apenas o quarto país a alcançar o feito.

Marina Silva: protetora da Amazônia

O ministro do Meio Ambiente do Brasil ajudou a conter o desmatamento desenfreado e a reconstruir instituições que foram enfraquecidas pelo governo anterior.

Katsuhiko Hayashi: Reconstruindo a reprodução

Sua façanha de criar óvulos viáveis ​​a partir de células de camundongos machos poderia ajudar a salvar espécies à beira da extinção.

Annie Kritcher: ignição de fusão

Este físico ajudou a Instalação Nacional de Ignição dos EUA a produzir reações nucleares antes vistas apenas em bombas de hidrogênio e estrelas.

Eleni Myrivili: Diretora de aquecimento

Como responsável pelo aquecimento das Nações Unidas, este antigo político está a ajudar o mundo a preparar-se para as ameaças das alterações climáticas.

Ilya Sutskever: visionário de IA

Um pioneiro do ChatGPT e de outros sistemas de IA que estão mudando a sociedade.

James Hamlin: detetive de supercondutividade

Este físico ajudou a detectar falhas nas alegações sensacionais de supercondutividade à temperatura ambiente.

Svetlana Mojsov: desenvolvedora de medicamentos desconhecida

Como uma bioquímica finalmente ganhou reconhecimento por seu papel no desenvolvimento de medicamentos multibilionários para perda de peso.

Halidou Tinto: combatente da malária

Uma segunda vacina para um flagelo mortal será lançada em breve, graças aos testes rigorosos deste investigador.

Thomas Powles: Explorador do câncer

Este médico e pesquisador do câncer liderou um ensaio clínico transformador para o tratamento do câncer de bexiga grave.

