MC Pipokinha expõe casados em cruzeiro de Neymar: “Todos traíram”

Após polemizar por andar seminua no cruzeiro de Neymar, o Ney em Alto Mar, MC Pipokinha agora foi às redes sociais para mandar um recado para as mulheres dos homens casados que estão no navio. Em uma conversa com suas amigas, a cantora contou que presenciou traições e ainda expôs detalhes.

“Se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que seu chifre está garantido. Todos os casados que eu vi, traíram”, disse a funkeira, sem papas na língua.

MC Pipokinha e algumas amigas causaram revolta nas redes sociais, nessa quinta-feira (28/12), ao aparacerem em um vídeo seminuas no cruzeiro do Neymar. Passageiros flagraram o momento em que a funkeira e outras mulheres se empolgaram e dançaram exibindo os seios parcialmente descobertos.

O vídeo rapidamente viralizou na web e elas foram duramente criticadas. “Meu Deus, e essas mulheres seminuas no cruzeiro do Neymar? Cadê o respeito com as crianças que estão lá?”, questionou um internauta no X (antigo Twitter). “MC Pipokinha nunca decepciona. A gente espera o pior e ela entrega. Que mulher baixa”, escreveu outro.

Aline Lary, uma das mulheres que aparece no vídeo, rebateu a crítica e afirmou que a gravação foi feita em um local destinado apenas a adultos. “Aqui é enorme e onde estávamos assim era um local de festa para adultos. Beijo, tchau”, explicou Aline. Confira o vídeo aqui.