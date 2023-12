Médico acreano acusado de matar esposa por ciúmes e jogar o corpo em matagal é condenado à prisão

O médico acreano Antônio Marcos Rego Costa, natural de Brasiléia, acusado de matar a ex-companheira e abandonar o corpo em um matagal às margens da BR-116, em Feira de Santana, interior da Bahia, em agosto de 202, foi condenado pelo conselho de sentença do Júri Popular da comarca, a 23 anos e quatro meses de prisão. Serão 22 anos de reclusão por homicídio triplamente qualificado, e um ano, quatro meses e 20 dias por ocultação de cadáver.

A defesa do acreano, patrocinada pelo advogado Antônio Carlos dos Santos Filho, anunciou que vai recorrer da decisão. O condenado, no entanto, vai aguardar o recurso na cadeia.

Gabriela Jardim Peixoto desapareceu em 22 de agosto de 2021, na cidade de Feira de Santana. O médico Antônio Marcos, apontado como a última pessoa a se encontrar com a vítima, achada morta às margens da BR-116 e seminua, em um matagal, no dia 28 de agosto. A queixa do desaparecimento de Gabriela foi feita no dia 23 por outro ex-marido dela, com quem ela tinha uma filha de 12 anos.

Enquanto a mulher estava desaparecida, o médico, que vivia no iterior baiano, estava em Brasiléia, interior do Acre, em visita a familiares. Ele deixou o Acre no dia 3 de setembro de 2021, para se apresentar à polícia, já apontado como suspeito pelo crime.

A polícia apreendeu o carro de Antônio Marcos, que estava guardado por dois amigos em um condomínio. Testemunhas informaram à polícia que os dois tinham uma relação tumultuosa, que o médico era muito ciumento e que decidiu matar a mulher por não aceitar o fim do relacionamento.