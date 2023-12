Médicos retiram 60 vermes dos olhos de mulher chinesa; Veja fotos

Na última terça-feira (5/12), viralizou nas redes sociais o caso de uma mulher chinesa que precisou passar por um procedimento de emergência para retirar vermes de seus olhos. Segundo a imprensa local, foram mais de 60 parasitas retirados, sendo 40 deles só no olho direito.

O caso ocorreu na cidade de Kunming, no extremo sul da China. A mulher de 50 anos procurou um hospital após coçar os olhos e sentir um verme saindo em seus dedos.

A assistente do oftalmologista especialista em doenças da córnea do hospital de Kunming, Guan Jie, deu uma entrevista à TV local e detalhou o procedimento. Ela disse que a equipe ficou intrigada sobre como os vermes foram parar no olho da paciente.

“Acreditamos que ela pode ter sido exposta a gatos e cães com larvas dos parasitas e esfregou diretamente os olhos, permitindo que os vermes se inoculassem e causassem a infecção”, teorizou.

O quadro foi causado pelo verme nematódeo Onchocerca volvulus que frequentemente se acomoda sobre a membrana da córnea (a camada transparente e gelatinosa que protege o olho). No geral, estes vermes são transmitidos por picadas de moscas, mas não foi encontrado nenhum ferimento na paciente.

Os vermes causam oncocercose, uma infecção que pode levar à cegueira. Na pele, os parasitas formam bolsões subcutâneos palpáveis e móveis (oncocercomas), mas eles preferem se concentrar na córnea. O principal sintoma é a coceira e debilidade da visão. Todos os vermes encontrados na mulher eram adultos.