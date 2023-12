Mega da Virada: apostadores fazem bolão de R$ 100 mil

Um grupo de apostadores de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, resolveu investir alto no sorteio da Mega da Virada, que neste ano pagará R$ 570 milhões ao vencedor, maior prêmio da história. O grupo fez um bolão que já chega a R$ 100 mil.

Ao G1, Patrícia Alovisi, uma das participantes, contou que começou a apostar junto com seis amigos, mas com o passar do tempo, o bolão cresceu e hoje reúne pessoas do país inteiro.