Menino de 5 anos tem 12% do corpo queimado após derrubar panela com água quente em Rio Branco

Uma criança de apenas cinco anos teve parte do corpo queimado na noite deste sábado (23) em um acidente que ocorreu enquanto a mãe trabalhava em um pequeno comércio, em frente ao Palácio do Governo, no centro de Rio Branco.

Segundo relatos, a mãe do garotinho estava ocupada com suas tarefas no estabelecimento quando o incidente ocorreu. A criança, entretida com um brinquedo, teria perdido o objeto durante a brincadeira. Ao se abaixar para procurá-lo, inadvertidamente, ele se deparou com uma mesa onde uma panela com água quente estava posicionada.

Em um momento de desatenção, a criança bateu na panela, fazendo com que a mesma virasse sobre ele, resultando em queimaduras severas. O desespero tomou conta da mãe, que implorava por socorro. Várias pessoas que estavam nas proximidades pararam imediatamente para prestar auxílio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma viatura de suporte básico chegou rapidamente ao local. Os socorristas prestaram os primeiros socorros à criança e a encaminharam para o Pronto Socorro da capital. As queimaduras, classificadas como de segundo grau, atingiram aproximadamente 12% do corpo do pequeno paciente.

Apesar da gravidade da situação, a criança foi entregue à equipe plantonista em estado de saúde instável, porém lúcida e orientada. No Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), passou por exames mais detalhados para avaliação precisa das lesões e definição do plano de tratamento.