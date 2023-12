Mestre de Capoeira do Acre é reconhecido com premiação nacional

São mais de 25 anos de Capoeira do Acre, uma longa caminhada, marcada por experiências diversas. Ricardo Rodrigues da Silva, Mestre Matraca, é natural da cidade de Londrina (Paraná), onde, no início dos anos 1990, teve seu primeiro contato com a Capoeira, atuando em diversos projetos sociais. Data dessa época o apelido através do qual é conhecido no mundo da Capoeira. Como não parava de falar, principalmente de Capoeira, ficou conhecido como “Matraca”. Chegou ao Acre em 1997, onde estabeleceu moradia e formou família, incluindo aí uma grande família da Capoeira.

Atuando no Grupo Cordão de Ouro, sob a coordenação de Mestre Xandão, alcançará, em janeiro de 2024, a corda branca, Mestre de 4º Grau, uma importante graduação no grupo. Superior a ela, somente as cordas “Branca com fio de ouro” e o próprio “Cordão de Ouro”, sendo estas prerrogativas do Mestre fundador, Mestre Suassuna. Desde que chegou ao Acre, desenvolve diversas iniciativas, algumas, inovadora na Capoeira Acreana. Os projetos sociais e aulas regulares de Capoeira são permanentes, acontecendo tanto na zona urbana, como rural. Atualmente, atende a comunidade onde reside, que é o Ramal do Panorama, e outras escolas públicas e espaços privados.

Além disso, trabalha com oficinas de confecção e toque de instrumentos relacionados à Capoeira e às Culturas Afro-brasileiras (como berimbau, caxixi, xequerê e pau de chuva) e oficinas de dança, como o Maculelê e o Samba de Roda. Para isso, conta com financiamento de editais municipais, estaduais e nacionais. Contando com a parceria de Instutor Curioso, um de seus alunos graduados, vem ampliando a execução de importantes projetos. Alguns exemplos recentes são “Capoeira na Comunidade”, de Instutor Curioso, financiado pelo Fundo Municipal de Esporte e Lazer e “Maculelê – tradição e cultura na Estrada do Panorama”, de Mestre Matraca, financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, ambos da Prefeitura de Rio Branco. Ainda para 2023, serão realizados os projetos “Xequerê: tradição e confecção” e “Vivência de Capoeira no Panorama”, também financiados pela gestão municipal, via fundos.

Em 2018, Mestre Matraca inova e grava o 1º CD genuinamente acreano de músicas de Capoeira, intitulado Casa de Pescador. Em 2021, gravou “Balanço das Ondas”, com novas composições de sua autoria. Mergulhado no universo da Capoeira do Acre, as composições trazem reflexões sobre o cotidiano do capoeirista, sobre a roda, sobre os instrumentos, sobre o amor pela Capoeira, além da transmissão de conhecimentos. Ambos os CDs foram gravados em estúdios de Rio Branco, com músicos e produção local, contando com financiamento público, via editais disponibilizados pelo Governo do Acre. E foi esse trabalho, essa importante iniciativa na musicalidade da Capoeira, que foi reconhecida nacionalmente, pela Fundação Cultural Palmares, na 3ª Edição do Prêmio Palmares de Arte, que premiou 80 iniciativas culturais de artistas autodeclarados negros (pretos ou pardos), praticantes das diversas expressões culturais afro-brasileiras. Uma conquista relevante para a cultura fro-brasileira local.

“Para mim, foi uma grata surpresa ter sido contemplado pelo Prêmio Palmares, em sexto lugar, representando o Acre entre os premiados, o que trouxe visibilidade para o meu trabalho e para a musicalidade de Capoeira realizada no Acre. Venho me esforçando cada vez mais para fortalecer e ampliar esse trabalho. Com a parceria do meu amigo e instrutor de Capoeira Curioso, fundamos, em 2022, a Associação Cultural e Desportiva Casa de Pescador, contribuindo com o desenvolvimento da Capoeira em Rio Branco e com a iniciação de novos capoeiristas. Em dezembro de 2023, realizamos nossa primeira circulação cultural, com o financiamento do Fundo Municipal de Cultura, levando musicalidade, aulão e rodas para tres espaços de Rio Branco. Agradeço muito o apoio que venho conquistando com muito trabalho e à Fundação Palmares por ter reconhecido e premiado meu trabalho”, comenta Mestre Matraca.