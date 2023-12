Milionário vai pagar para mandar calcinha de modelo para o espaço

A modelo Belle Olivia tem somente 21 anos, mas ganha milhões vendendo fotos ousadas e, agora, vai passar por uma situação nada convencional. Isso porque a jovem revelou, em entrevista ao Daily Star, portal inglês, que um fã milionário vai pagar mais de 100 mil libras para mandar uma de suas calcinhas para o espaço.

“Muitos dos meus fãs são realmente ricos e têm problemas muito específicos. Alguns deles me pagam pequenas fortunas para enviar-lhes minhas roupas íntimas, e eu já me acostumei com esse pedido. Mas, pela primeira vez, um deles me pediu para escolher uma calcinha de renda especial, para que ele pudesse levá-la para o espaço”, contou.

A mulher contou que o homem pediu para que ela utilizasse uma calcinha de renda rosa antes de lhe enviar o item. “Ele é um empresário francês muito rico e começou a se inscrever no meu OnlyFans depois que viu no meu Instagram que estive recentemente em Paris”, relatou.

Belle revelou qual é o desejo do homem. “Ele disse que queria enviar um dos meus conjuntos de lingerie usados ​​para o espaço, pois queria experimentar o cheiro deles quando voltassem para a Terra. Ele escolheu um conjunto rosa, que quer que eu lhe envie de uma de minhas sessões anteriores, e quer que eu grave um vídeo meu usando-o antes que ele o jogue no espaço”, detalhou.

Ela explicou que a empresa escolhida pelo fã foi a mesma que transportou itens para o espaço para marcas como a Red Bull. “Ele terá que pagar cerca de £ 100.000 para que isso aconteça e está contratando esta empresa para filmar minha calcinha indo para o espaço”, disse.

“Ele me diz que sou uma estrela e quer experimentar o cheiro das minhas calcinhas depois de chegar às estrelas. É tudo um pouco exagerado, para dizer o mínimo, mas é dinheiro fácil, então quem sou eu para discutir? É como eu sempre digo: cada um com o seu”, declarou.

Apesar de manter a identidade do homem em segredo, a modelo vai publicar o vídeo no Instagram. “Tenho a permissão dele para compartilhar o vídeo em todas as minhas plataformas da minha calcinha viajando para o espaço como parte do nosso acordo”, falou.

Mesmo sem revelar o valor que a modelo irá ganhar, o Daily Star estima que seja algo próximo dos seis dígitos. “Publicar isso será um dos dias de pagamento mais fáceis que já tive. É uma viagem aos Correios que me renderá mais do que a maioria das pessoas na Grã-Bretanha ganha em três anos”, encerrou.