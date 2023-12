Ministério da Educação autoriza criação de novos cursos de doutorado na Ufac; veja

A Universidade Federal do Acre (Ufac) se prepara para ampliar os cursos presenciais de doutorado oferecidos na instituição. A aprovação da criação de novos cursos foi publicada na edição do Diário Oficial da União da última quarta-feira (27).

No decreto, o Ministério da Educação autoriza a criação do doutorado profissional de Ensino de Ensino de Ciências e Matemática, e de Ensino em História.

As aprovações foram feitas após as propostas serem avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, durante reunião de deliberação. O decreto não informou as datas que as vagas para os doutorados serão abertas.