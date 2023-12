Morre aos 92 anos de idade, Wilson Amâncio, ex-vice-prefeito de Sena Madureira

Faleceu no começo da noite desta terça-feira (26), em Rio Branco, o ex-vice-prefeito de Sena Madureira, Wilson Amâncio, 92 anos de idade. Recentemente, ele tinha sido internado no hospital João Câncio Fernandes, em Sena, mas em decorrência do agravamento da situação foi transferido para a capital.

Segundo informações, Wilson Amâncio enfrentava problemas respiratórios e de rins. Ultimamente estava se alimentando através de sonda.

Bastante conhecido em Sena Madureira, o ex-vice-prefeito morava na rua Cunha Vasconcelos, em frente à escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli. Ele atuou em uma das administrações do ex-prefeito Ulisses Modesto.

Seu corpo será transladado para Sena Madureira, sua cidade de origem, para velório e posterior sepultamento. O local do velório será na casa do falecido.