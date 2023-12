Motoboy é atropelado por ônibus escolar na Avenida Getúlio Vargas; estado da vítima é grave

Na noite desta quarta-feira (13), por volta das 20:40, um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e um motoboy foi registrado no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco (AC). O motoboy, identificado como André dos Santos Bardales, de 38 anos, seguia sentido bairro-centro pela Avenida Getúlio Vargas quando a colisão ocorreu nas proximidades de um posto de gasolina.

O ônibus escolar, operado pelo motorista Eliaquim, trafegava no sentido contrário. Ao se aproximar do local onde está sendo realizada uma feira do Viver Ciência, no Instituto de Educação Lourenço Filho, o condutor do coletivo teria executado uma manobra à esquerda na tentativa de retornar para a escola estadual. Infelizmente, não percebeu a presença do motociclista e colidiu frontalmente com a moto.

O impacto resultou na queda de André a poucos metros do local da batida. Rápido agindo, Eliaquim desceu imediatamente do ônibus, prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A viatura de suporte avançado (01) foi despachada para o local, onde os socorristas prestaram os cuidados necessários antes de encaminhar a vítima para o pronto-socorro da capital.

A Dra. Maria Eduarda, médica plantonista do Samu, relatou que André apresentava um Ferimento Corte Contuso (FCC) na região labial, um ferimento na língua, várias escoriações pelo corpo e uma provável fratura em membro inferior. No entanto, o motociclista chegou lúcido e orientado, com sinais vitais normais, sendo entregue à equipe do trauma do Pronto Socorro para realizar uma bateria de exames.

Eliaquim, motorista do ônibus escolar, permaneceu no local durante todo o ocorrido, prestando assistência e se comprometendo em assumir os danos causados à motocicleta. Agentes da CIFTRAN que estavam nas proximidades isolaram o perímetro e acionaram o batalhão de trânsito para coletar informações pertinentes ao incidente.