Motociclista é espancado a pauladas após ser atropelado, em Porto Velho

Um homem de 51 anos foi agredido a pauladas e socorrido para a UPA após acidente de trânsito na Avenida Raimundo Cantuária, zona Leste de Porto Velho (RO), na segunda-feira (11). O homem disse para a polícia que o motorista de um carro modelo Siena teria avançado a preferencial e atingiu a moto dele.

Após o acidente, o acusado fugiu do local no carro e a vítima foi atrás perseguindo. Já na Rua Benedito Inocêncio, no bairro Três Marias, o motociclista conseguiu alcançar o veículo, mas acabou atacado com pauladas por três homens que saíram do carro. Os acusados, na sequência, fugiram do local.

A vítima teve de ser socorrida para a UPA e a Polícia Militar registrou a ocorrência de lesão corporal.