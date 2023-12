Motociclista que trafegava com farol apagado causa acidente e mecânico sofre fraturas

O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (18), no km 65 da BR-364, sentido Rio Branco (AC), à Porto Velho (RO). Segundo informações obtidas, o piloto da motocicleta tipo Honda Biz de cor cinza, identificado como Francisco Pereira Calavan, de 31 anos, trafegava na BR-364 no sentido Rio Branco.

O homem teria ido realizar uma visita ao pai na Baixa Verde e ao retornar para sua casa, apareceu uma motocicleta, cujo condutor não foi possível ser identificado, trafegando no sentido oposto, com o farol apagado. Foi nesse momento que houve a colisão frontal. Após a batida, o motoqueiro causador do acidente se evadiu do local, a moto Biz ficou totalmente destruída.

O impacto foi tão violento que Francisco ficou desacordado e foi conduzido por terceiros até a UPA do Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Francisco Pereira foi entregue ao Setor de Trauma da unidade de saúde, com fratura no nariz e no punho esquerdo, corte no lábio superior e sangramento no ouvido, seu estado de saúde é considerado grave, foi entregue a equipe plantonista para maiores avaliações.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, esteve no local e colheram um informações sobre o ocorrido. Logo em seguida realizaram buscas pelo local na tentativa de encontrar o autor do acidente, porém o homem não foi localizado.