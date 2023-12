Motorista de aplicativo é amarrado e agredido após saltar de carro durante assalto

Um motorista de aplicativo da cidade de Tarauacá, no interior do Acre, passou por uma situação perigosa na véspera de Natal, no último domingo, 24 de novembro. O homem foi levado para um ramal e pulou do carro em movimento para fugir de criminosos durante um assalto. O trio que assaltava o motorista também pulou do veículo e conseguiu alcançar a vítima. Ao pular do carro, o veículo saiu desgovernado em direção à uma ribanceira.

O homem foi amarrado e agredido a socos e chutes pelos bandidos e deixado no ramal. O motorista conseguiu se soltar e pediu ajuda em uma propriedade próxima. Os criminosos conseguiram fugir levando celular, dinheiro e outros pertences pessoais do homem.

Segundo informações, o homem está em casa, se recuperando dos ferimentos, após ser socorrido pelos colegas e levado para o hospital da cidade.