Motorista de transporte por aplicativo é morto a tiros em frente da sua residência em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (4), mais um episódio de violência chocou os moradores da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC), quando um motorista de transporte por aplicativo, identificado como Giovanni Rafael de Souza Lima, de 27 anos, foi brutalmente executado a tiros nas proximidades de sua residência.

O crime ocorreu na rua Rio Grande do Sul, no Bairro Aeroporto Velho. Segundo relatos, Giovanni estava em seu apartamento quando recebeu uma ligação, saindo em seguida. Testemunhas afirmam que um veículo Gol vermelho parou próximo a ele, momento em que um indivíduo armado desembarcou e efetuou vários disparos, ceifando a vida do jovem. Após o ato criminoso, o atirador fugiu do local.

Vizinhos, consternados com a tragédia, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ao chegarem, os socorristas apenas puderam confirmar o óbito de Giovanni, que foi atingido por pelo menos seis disparos, incluindo na cabeça, caracterizando a natureza do crime como uma execução.

Giovanni desempenhava a função de moto Uber, mas também respondia a um processo criminal em liberdade condicional. A Polícia Militar foi imediatamente acionada, e agentes do primeiro batalhão compareceram ao local do crime para coletar informações. Os procedimentos periciais foram conduzidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, que, posteriormente, encaminhou o corpo para a sede do órgão.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou os trabalhos investigativos, buscando elucidar a autoria e o motivo por trás deste mais recente assassinato na capital acreana.