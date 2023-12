Mulher é presa após fingir ter 14 anos para fazer sexo com alunos do ensino médio

Zinger supostamente criou sua personalidade falsa e se comunicou com suas vítimas em plataformas de mídia social, principalmente Snapchat, de acordo com um mandado de busca obtido pelo Tampa Bay Times.

Outro disse que Zinger enviou um vídeo para várias crianças através do Snapchat retratando relações sexuais. Ela teria também admitido para uma vítima que havia se envolvido em atividades sexuais com outros menores.

O oficial confirmou que a única outra Alyssa Ann Zinger sobre a qual conseguiu encontrar informações nasceu em 2001. Em uma tentativa desesperada de enganar, Zinger alegou que tinha uma meia-irmã com o mesmo nome, de acordo com o mandado.

A polícia já vinha investigando Zinger há cerca de um ano, de acordo com a polícia. Mais tarde, o oficial acabou de vez com as mentiras solicitando registros governamentais, escolares e de emprego, bem como acompanhando seus empregadores no Tampa Publix, os quais confirmaram que ela era adulta.