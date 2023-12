Mulher grávida que descobriu traição de marido quase cai de ponte em Rio Branco e é salva pela PM

Um fato inusitado ocorreu na noite desta quinta-feira (30), no bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas, uma mulher não identificada, de 21 anos, que estava grávida, teria se desentendido com seu namorado após ter descoberto uma traição amorosa por parte de seu companheiro. Transtornada com a situação, ela resolveu tentar por fim a sua própria vida se jogando da quarta ponte, situada entre os bairros 6 de Agosto no e Cadeia Velha.

Após a discussão entre o casal, o homem disse que não queria mais continuar com o relacionamento, motivo esse que levou a jovem a ir até a ponte e ameaçar se jogar para colocar fim no drama.

O corpo de Bombeiros foi acionado, uma equipe de resgate foi ao local para tentar o resgate da jovem. Negociadores da Polícia Militar estiveram no local e, por aproximadamente uma hora e 30 minutos, ficaram conversando com a jovem, na tentativa de fazê-la desistir do ato. O policiamento de trânsito, por meio do BPTRAN, isolou os dois sentidos da ponte, para dar tranquilidade aos negociadores. Simultaneamente, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros destacou dois militares para ficarem em um barco dentro das águas do Rio Acre, caso ela se jogasse.

Uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi chamada para dar apoio na situação e, após quase duas horas de conversas, a moça resolveu desistir de tentar tirar a própria vida, foi socorrida pelos paramédicos e encaminhada para a unidade de pronto atendimento (UPA) do bairro Sobral, apenas para ser avaliada.

Logo em seguida, o trânsito da ponte foi liberado.